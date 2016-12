Brasile,"Lula prigioniero politico"

"Prigioniero politico": così il Partito del lavoratori brasiliano (Pt) ha definito l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, prelevato dalla polizia per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta sul colosso del petrolio Petrobras, inchiesta nella quale risulta indagato per corruzione. Il Pt ha lanciato infatti su Twitter una campagna in difesa di Lula con gli hashtag #LulaPrigionieroPolitico, #SiamoTuttiLula e #IlPopoloConLula.