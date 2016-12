Brasile, Lula presenterà a Onu nuove prove persecuzione giudiziaria

I legali di Luiz Inacio Lula da Silva presenteranno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite "nuovi fatti" che dimostrano la "persecuzione giudiziaria" subita dall'ex presidente brasiliano, indagato per corruzione. Gli avvocati affermano inoltre che Lula e i suoi familiari hanno subito ritorsioni dopo la denuncia all'Onu di "abusi" commessi nel corso delle indagini per l'inchiesta sulla compagnia Petrobras.