Brasile, Lula presenta nuovo ricorso per evitare di andare in cella

Gli avvocati di Lula da Silva hanno presentato un nuovo ricorso d'urgenza al Tribunale Superiore di Giustizia (Stj) per sospendere il mandato emesso dal giudice Sergio Moro, che ha ordinato all'ex presidente di costituirsi entro le 17 (le 22 in Italia) a Curitiba per iniziare a scontare la pena di 12 anni che gli è stata inflitta per corruzione. Nel nuovo ricorso si sostiene che la pena sarebbe stata emessa in anticipo rispetto ai possibili ricorsi.