Brasile, Lula potrebbe decidere di non consegnarsi alla giustizia

L'ex presidente brasiliano, Lula da Silva, potrebbe decidere di non costituirsi entro le 17 di venerdì (le 22 in Italia) a Curitiba, come ha ordinato il giudice Sergio Moro, per aspettare invece che lo venga a cercare la polizia nella sede del sindacato metallurgico Abc a Sao Bernardo dos Campos, dove, dopo la notte passata a casa, ha fatto sapere che tornerà per riunirsi con i suoi alleati politici. Lula deve scontare una pena di 12 anni.