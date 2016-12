Brasile, Lula: "Niente da temere"

"Non ho nulla da temere perché non ho fatto niente di male. Se i magistrati mi avessero mandato a chiamare sarei andato e si sarebbe evitata questa azione inutile e spettacolare, questo show". Così l'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha commentato l'operazione di polizia per accompagnarlo a deporre nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti legate al colosso petrolifero Petrobras.