Brasile, Lula:mi ricandido nel 2018

L'ex presidente del Brasile dal 2003 al 2011, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato di essere pronto a ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali in programma nel 2018 "se necessario per non far vincere l'opposizione". "Sinceramente - ha detto l'ex capo di Stato in un'intervista alla Radio Itatiaia di Belo Horizonte - spero che siano disponibili altre persone, ma se l'opposizione pensa che non ci sarà duello io tornerò in campo".