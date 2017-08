Brasile, Lula interdetto dai pubblici uffici per 19 anni

La sentenza di primo grado che ha condannato per corruzione l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a 9 anni di carcere prevede anche l'interdizione dai pubblici uffici per 19 anni. Lula, che si è detto pronto a candidarsi alle presidenziali del 2018, in base alla legge sulla "Ficha Limpa" (fedina pulita) sarebbe ineleggibile però solo se nel frattempo venisse condannato in via definitiva.