Brasile: Lula in testa ai sondaggi nonostante la condanna

Lula è sempre in testa nei sondaggi per le presidenziali brasiliane del prossimo ottobre, nonostante la condanna in appello a 12 anni di reclusione per corruzione. L'ex presidente ottiene un gradimento del 37%, secondo un sondaggio di Datafolha. Al secondo posto il deputato di estrema destra Jair Bolsonaro, con il 16%. Ai minimi termini invece il gradimento espresso dai brasiliani per l'attuale presidente, Michel Temer: appena il 6%.