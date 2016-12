Brasile,Lula da Silva: mi ricandido

Nonostante i sondaggi lo diano in calo, l'ex presidente del Brasile Luiz Ignacio da Silva si dice disposto "se necessario" a ripresentarsi per un altro mandato presidenziale nel 2018. Alle prossime elezioni Silva avrà 72 anni, ma egli stesso ha spiegato "di sentirsi come un trentenne che vuole essere presidente della Repubblica".