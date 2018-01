Brasile, Lula condannato in appello: tramonta possibilità rielezione

Tramonta in un'aula di tribunale la speranza di Lula di essere rieletto per la terza volta alla guida del Brasile. L'ex presidente-operaio è stato infatti condannato in secondo grado a 12 anni e un mese di reclusione per corruzione e riciclaggio. In base alla legge denominata "Fedina Pulita", che rende ineleggibili i condannati da corti collegiali, Lula, dato dai sondaggi come favorito, non potrà candidarsi alle prossime presidenziali di ottobre.