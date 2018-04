Brasile: Lula, bocciato ultimo ricorso di habeas corpus

Il Tribunale Superiore di Giustizia (Stj) brasiliano ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata venerdì mattina dagli avvocati di Lula da Silva per sospendere l'ordine di carcerazione emesso giovedì dal giudice Sergio Moro. L'ex presidente deve costituirsi a Curitiba entro le 17 di oggi (le 22 in Italia), per iniziare a scontare la pena di 12 anni che gli è stata inflitta per corruzione.