Brasile, lo Stato di Rio ha le casse vuote: chiuse le mense popolari

A circa un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Rio, lo Stato carioca versa in una profonda crisi finanziaria. Tre mense popolari di Rio de Janeiro hanno chiuso e altre 12 faranno lo stesso la prossima settimana. I gestori delle mense hanno rivelato di essere in attesa da 14 mesi del pagamento degli arretrati per il servizio, che ammontano a circa 40 milioni di euro. Le mense popolari garantiscono pasti caldi a circa 40mila indigenti ogni giorno.