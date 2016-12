Brasile, la moglie "bum bum" del ministro dà scandalo

Scandalo in Brasile dove Milena Santos , moglie del neo ministro del Turismo Alessandro Teixeira, ha utilizzato la propria pagina Facebook per pubblicare delle foto che ritraggono la coppia in atteggiamenti intimi nell'ufficio del ministro. Ex Miss Bum Bum , la "first lady" ha rimosso le immagini contrattaccando sullo stesso social per "la mancanza di etica e di rispetto" delle persone.

"Si prende un momento di felicità della vita di una coppia che si ama ed è felice e lo si trasforma in una cosa negativa, come se stessimo facendo qualcosa di illegale" si lamenta lei sulla sua pagina. Fatto sta che per non creare ulteriori imbarazzi al marito (e alla presidentessa Dilma Rousseff che già non se la sta passando bene, essendo a un passo dall'impeachment) ha rimosso tutte le immagini incriminate.



Diventata celebre per aver partecipato al concorso di Miss Bum Bum a Miami (dove si premiano i lati b più prorompenti) nel 2013, la Santos si è fatta notare anche per alcune foto abbracciata all'ex presidente Lula. Oggi come oggi, invece, felice signora Teixeira, riempie le sue pagine social con immagini in cui la sua esuberanza fisica la fa da padraona.