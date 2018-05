Davanti al suo amato jack russell Picoly, che annaspava nel laghetto della tenuta presidenziale, la first lady brasiliana Marcela Temer non ci ha pensato due volte e si è tuffata in acqua per salvarlo. Il fatto, come riferisce il Daily Express, sarebbe accaduto nel parco di Palácio do Planalto, sede ufficiale della Presidenza della Repubblica del Brasile a Brasilia. La 43enne ex reginetta di bellezza e moglie del presidente passeggiava con il figlio Michelzinho e i suoi due cani, quando Picoly è caduto nel lago. Secondo indiscrezioni non confermate, la guardia del corpo 34enne che si sarebbe rifiutata di salvare Picoly sarebbe stata rimossa dal servizio.