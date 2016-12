Brasile, la Corte Suprema boccia ricorso contro impeachment Rousseff

Il Tribunale Supremo federale brasiliano ha respinto il ricorso contro la procedura di impeachment di Dilma Rousseff. La presidente è accusata di aver falsificato i dati del bilancio per mascherare gli effetti della crisi economica. Il 17 aprile la Camera voterà l'invio della procedura in Senato. Quest'ultimo deciderà sul processo. In tal caso per un massimo di sei mesi Dilma dovrà cedere l'incarico al vice (e tra i principali accusatori) Michel Terner.