Brasile, la Chapecoense dona una maglia del club a Papa Francesco

I dirigenti della squadra di calcio brasiliana Chapecoense hanno donato a Papa Francesco una maglia del club con riportato il numero 71, ossia il triste bilancio dei morti causati dall'incidente aereo in Colombia del novembre 2016, che ha visto tra le vittime anche i giocatori del team sportivo. A scriverlo è il quotidiano locale El Comercio, che ricorda come il Santo Padre abbia pregato, subito dopo la tragedia, per gli atleti che hanno perso la vita e per le loro famiglie.