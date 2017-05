Brasile,l'ex presidente Lula interrogato per cinque ore in tribunale

Per cinque ore Luiz Inacio Lula da Silva ha risposto alle domande del giudice federale Sergio Moro, l'uomo simbolo dell'inchiesta "Mani pulite": l'ex presidente brasiliano si difende dall'accusa di corruzione. Nell'interrogatorio svoltosi in un tribunale a Curitiba, l'obiettivo di Moro è stato quello di verificare se l'ex capo dello Stato sia il proprietario di un immobile di lusso a Garujà, sul litorale di San Paolo, frutto per l'accusa di una tangente.