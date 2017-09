Brasile, l'album di nozze di Rosinha e Igor arriva dopo... 60 anni

La prima cerimonia - Nel 1957, Rosinha e Igor non potevano permettersi un fotografo. La cerimonia è stata semplice, ma ricca d’amore: il nonno di Rosinha ha decorato il giardino, dove poi la coppia si è sposata, la zia ha preparato la torta, la nonna ha cucito il vestito. I matrimoni di una volta, insomma. Sessant’anni dopo si sono resi conto di non aver foto di quel giorno da mostrare ai loro 9 figli, 16 nipoti e 4 pronipoti.



Le seconde nozze - Per rimediare, la coppia ha deciso di sposarsi una seconda volta e di rivolgersi all’impresa di fotografi Sao Paolo Fotografia. Un mini matrimonio in una location degna di un grande amore: fiori, luci e panchine (per far riposare gli anziani sposini). E, soprattutto, foto. Tante foto. Tutti i familiari presenti hanno potuto testimoniare dal vivo la gioia di Rosinha e Igor. Gioia che traspare visibilmente dai loro sorrisi.