Brasile, in manette modella ladra incallita: più di 500 le persone truffate

Bella, bionda e inguaribilmente ladra: Bruna Cristine Menezes de Castro, 25 anni, una modella brasiliana conosciuta come "Barbie" sui social network, è stata arrestata a Goiania (nel centro del Paese) con l'accusa di appropriazione indebita. Secondo la polizia, oltre 500 persone sarebbero state raggirate negli ultimi cinque anni dalla giovane, che si approfittava della propria avvenenza per ingannare le incaute vittime.

La bella "Barbie" era arrivata a raccontare persino di aver bisogno di soldi perché malata di cancro.



In base alle indagini, la truffatrice, che avrebbe agito anche in altre città, come Brasilia e Rio de Janeiro, creava suoi falsi profili sul web, dove annunciava la vendita di prodotti importati, come smartphone, cosmetici e profumi. Una volta ricevuto il pagamento dal malcapitato di turno, però, lei spariva senza consegnare niente.