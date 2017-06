Brasile, il presidente Temer accusato di corruzione dalla procura

Qualche ora prima, durante un evento nella sede della presidenza a Brasilia, Temer aveva dichiarato: "Niente ci distruggerà, né me né i nostri ministri". Nella richiesta alla Corte suprema, il procuratore generale Janot ha accusato Temer di aver ricevuto una mazzetta da circa 150mila dollari dal numero uno di un'azienda di distribuzione di carni coinvolta in uno scandalo di corruzione.



Per il rinvio a giudizio del presidente davanti alla Corte suprema serve l'autorizzazione dei due terzi dei membri della Camera. Una volta ottenuta, Temer sarà sospeso dalle sue funzioni per un massimo di 180 giorni durante il processo. Secondo la procura, il presidente brasiliano si sarebbe "avvalso della sua carica di capo dello Stato" per ottenere 500mila reais dal colosso della carne Jbs.



A fine maggio, il presidente brasiliano si era rivolto al Paese con un discorso televisivo chiedendo alla Corte Suprema di sospendere l'inchiesta Lava Jato (la Mani pulite brasiliana). Temer aveva affermato che la registrazione che lo ha incastrato sarebbe "contraffatta", chiedendo di fermare le indagini fino a quando i capi di accusa nei suoi confronti non saranno stati verificati.