Brasile, il Paese scende in piazza per chiedere l'impeachment di Dilma Rousseff

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Brasile chiedendo l'impeachment della presidente. Dilma Rousseff, la cui popolarità negli ultimi mesi è crollata drasticamente, è accusata di essere coinvolta nel colossale giro di tangenti attorno alla compagnia petrolifera nazionale Petrobras e di essere la responsabile della peggior crisi economica del Paese in un quarto di secolo.