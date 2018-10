Brasile, Haddad propone l'unione dei democratici contro Bolsonaro

Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile rappresenta "un'opportunità inestimabile" di "unire le forze democratiche" per una sfida elettorale nella quale sono "in gioco i nostri valori". Con questo appello Fernando Haddad ha reagito ai risultati del primo turno delle elezioni, in base ai quali il candidato del Partito dei Lavoratori affronterà Jair Bolsonaro, che ha sfiorato il 50% dei voti, nel ballottaggio del 28 ottobre.