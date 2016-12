Brasile, "ha sospetti legami con il terrorismo": un arresto a Rio

La polizia brasiliana ha arrestato un uomo di origini libanesi per "sospetti legami con il terrorismo". Lo riferisce il quotidiano Globo, aggiungendo che l'uomo, Chaer Kalaoun, era stato già arrestato per porto d'armi da fuoco illegale nel 2014, alla vigilia della Coppa del Mondo. E' successo a Rio, sede dei prossimi giochi olimpici. Secondo gli inquirenti è "un individuo pericoloso", in grado di provocare "rischio di morte a sé stesso e gli altri".