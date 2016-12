Brasile, guai diplomatici Israele

La presidente brasiliana Dilma Roussef ha discretamente fatto sapere che il Paese non gradisce la nomina del nuovo ambasciatore di Israele, Dany Dayan, che per sei anni è stato il presidente del Consiglio degli insediamenti in Giudea-Samaria (Cisgiordania). Lo afferma il quotidiano Yediot Ahronot secondo cui Dayan (un ebreo di origine argentina) risiede tuttora in Cisgiordania. La vicenda è di imbarazzo per Benyamin Netanyahu.