Brasile, giudice ordina il blocco di Facebook per 24 ore

Facebook finisce ancora una volta nel mirino della giustizia brasiliana. Un giudice dello Stato di Santa Catarina, nel sud del Paese, ha ordinato la sospensione per 24 ore del social network in tutta la nazione per aver disobbedito a un'intimazione. Secondo il magistrato Renato Roberge, Facebook si sarebbe infatti rifiutato di rimuovere un profilo falso che prendeva in giro un candidato a sindaco nel comune di Joinville, Udo Dohler.