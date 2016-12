26 novembre 2014 Brasile, fermato spacciatore: era il "Robocop gay" del traffico di droga a Bahia L'uomo, che era solito vestirsi da donna per evitare la polizia, è stato condannato anche per rapine varie ed uccisione di due persone Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Omicidi, rapine e traffico di droga. Robson da Silva Gomes, meglio conosciuto come "Borò" era piuttosto conosciuto nel distretto di Bahia, in Brasile, dove esercitava la sua professione di narcotrafficante. L'uomo, per sfuggire alle ricerche della polizia, si travestiva da donna: per questo motivo s'è "guadagnato" il soprannome di "Robocop gay dello spaccio", a causa dell'alternanza tra pose da duro e atteggiamenti femminili.

I poliziotti, che hanno visto "Borò" in strada, hanno subito iniziato a dargli la caccia. L'uomo ha cercato di fuggire saltando oltre il muro di una casa circostante, ma gli agenti sono riusciti comunque a catturarlo. Secondo Marina Wagner, capo della Polizia territoriale di Esplanada, il bandito ha confessato di aver ucciso Gerson Cardoso de Almeida e di aver cercato di uccidere il figlio della vittima due settimane dopo il delitto. Il malvivente ha anche ammesso l'esecuzione di Michel Peterson Costa Santos, un adolescente freddato lo scorso maggio.