Brasile, esplosione in un palazzo a Rio de Janeiro: almeno 5 morti

Un'esplosione in un palazzo residenziale del quartiere di Coelho Neto di Rio de Janeiro ha causato la morte di almeno 5 persone ed il ferimento di altre 9. La deflagrazione - hanno riferito i vigili del fuoco - è avvenuta al primo dei 5 piani di un palazzo nella zona povera della città, coinvolgendo anche gli edifici circostanti in cui sono andati in frantumi vetri e finestre. Tra le cause più probabili ci sarebbe la fuga di gas.