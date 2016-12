Brasile, elicottero della polizia scopre una svastica sul fondo di una piscina

La polizia civile brasiliana ha fotografato dall'alto il disegno di una svastica sul fondo di una piscina all'interno di una residenza privata a Vale do Itajai, nello Stato meridionale di Santa Catarina. L'avvistamento si è verificato durante una ricognizione in elicottero a seguito di una notizia di sequestro. Le forze dell'ordine hanno poi rivelato che il simbolo nazista si trovava lì da ben tredici anni.

Nonostante l'avvistamento, però, la polizia ha ritenuto che non ci fossero gli estremi di una denuncia contro il proprietario per apologia del nazismo, perché il simbolo adottato da Hitler nel 1920 non si trova esposto in un luogo pubblico.