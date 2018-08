Brasile, elezioni: ufficializzata la candidatura di Lula

Il Partito dei lavoratori brasiliano ha annunciato ufficialmente la candidatura presidenziale di Luiz Inacio Lula da Silva per le elezioni previste per il 7 ottobre. L'ex presidente Lula si trova dal 7 aprile in un carcere di Curitiba per scontare una condanna a 12 anni per corruzione. Secondo diversi analisti, il Tribunale superiore elettorale potrebbe non accettare la sua candidatura.