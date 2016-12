Brasile: dopo 70 anni di vita insieme neanche la morte riesce a separarli

Hanno esalato il loro ultimo respiro, racconta il giornale britannico online Express.co.uk, tenendosi la mano in un letto di ospedale nel Regno Unito, dove lo staff aveva permesso loro di dormire uno a fianco all'altra. A Italvino era stata diagnosticata una leucemia nell'agosto del 2013. Diva aveva cominciato a sottoporsi a trattamenti di chemioterapia dopo aver saputo, in aprile, di aver contratto un tumore alla vescica.



Da una settimana le condizioni di Diva erano peggiorate rapidamente, e lei aveva chiamato i suoi dieci figli, con le loro famiglie, perché la venissero a salutare in ospedale.



Rafael Max, uno dei suoi 14 nipoti, racconta: "Anche mio nonno era stato ricoverato. Avevano avuto una conversazione tra loro e poi sembravano entrambi in pace con il mondo". Anche le condizioni Italvino, poco dopo il ricovero della moglie, si erano improvvisamente aggravate. E lo staff lo aveva sistemato accanto alla sua adorata Diva. Dice ancora Rafael: "Dopo la morte di lui, mia zia ha sussurrato alla nonna che suo marito se n'era andato e riposava in pace. In quel momento lei è apparsa ancora più tranquilla. Era come se se avesse visto una porta che le si apriva. Anche lei poteva andarsene, per raggiungerlo e stare con lui per sempre". E così è stato: insieme nella vita e nella morte.