Brasile, Dilma: "Diritti politici non attenuano il torto subito"

Il mantenimento dei diritti politici, nonostante la destituzione, "non attenua" il torto subito a seguito dell'impeachment. Lo ha detto l'ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff, ai media stranieri. Rousseff ha definito "stranissima" la decisione presa dal Senato di revocarne il mandato e allo stesso impedirne l'interdizione dai pubblici uffici come sarebbe previsto dalla Costituzione. "Prima votano in un modo e poi in un altro? Lascia perplessi".