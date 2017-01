Brasile, detenuto evade dal carcere e posta il selfie della sua fuga su Facebook: arrestato

Ha approfittato della confusione scoppiata nel carcere Antonio Trindade di Manaus , in Brasile, per unirsi ad altri 72 prigionieri e darsela a gambe levate. Peccato però che ha pensato di immortalare la fuga postando un selfie sulla sua pagina Facebook , rimettendo subito la polizia sulle sue tracce. Autore della mossa geniale è un giovane detenuto brasiliano, Brayan Bremer , diventato già "star" del web con tanto di profilo pubblico.

Il ragazzo, stando a quanto si apprende scorrendo il suo profilo Facebook, è sempre stato molto attivo sul social anche durante la sua prigionia. Ha sempre documentato tutto con stati, frasi a effetto e foto della sua bambina. Il giorno della sua fuga, avvenuta proprio quando in un altro carcere di Manaus (Anisio Jobim) era in atto una sanguinosa rivolta che ha provocato almeno 60 morti, Bremer ha voluto condividere "la gioia" di quella libertà con un selfie nella vegetazione insieme a un altro detenuto.



Inevitabili i commenti degli utenti, che lo hanno ricoperto di critiche e insulti: "Idiota, corri", o ancora "ora scatta selfie dalla prigione". E in effetti, così è stato: grazie a quella foto pubblicata sul social, gli agenti sono riusciti a risalire subito alla posizione di Bremer e lo hanno arrestato nuovamente. Per la serie "cronaca di un epilogo annunciato", puntuale il rimprovero di un amico: "Se non lo avessi fatto, questo non sarebbe mai successo".