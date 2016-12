Brasile, crolla grotta santuario durante preghiera: 10 morti

Almeno 10 persone sono morte nel crollo di una grotta che ospita un santuario a Santa Maria do Tocantins, nel Brasile centrale, durante una celebrazione religiosa in occasione della festa di Ognissanti. Altre sette persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, secondo una fonte dei vigili del fuoco. Due dei feriti, con fratture esposte, sono stati trasportati con un elisoccorso.