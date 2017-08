Brasile, Commissione Camera respinge denuncia contro Temer

La Commissione costituzione e giustizia della Camera brasiliana ha approvato per 41 voti a 24 un parere presentato dal deputato federale Paulo Abi-ackel in cui si chiede l'archiviazione della denuncia per corruzione passiva formulata il mese scorso dalla procura generale contro il presidente della Repubblica, Michel Temer. A questo punto toccherà alla Camera in sessione plenaria decidere se dare continuità al processo presso la Corte suprema.