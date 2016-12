Brasile: clochard salva una donna presa in ostaggio e resta ucciso

Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna all'interno della cattedrale do Sé, nel centro storico di San Paolo. Colpita alla testa col calcio della pistola, la vittima dell'aggressione è rimasta inerme a terra. Quando la situazione sembrava ormai disperata, è intervenuto un senzatetto, Erasmo Francisco Rodrigues de Lima, 61 anni: ha cercato di disarmare il malvivente, ma durante la collutazione è rimasto ferito a bruciapelo.

Il senzatetto, nonostante la ferita, è riuscito a distrarre il rapitore e a liberare la donna. L'assalitore, che aveva precedenti penali, è stato ucciso dalla polizia. Il clochard, eroe inatteso, non ce l'ha fatta: portato in ospedale, è morto in seguito alla ferita riportata.