Brasile, chiuse ragazzina in cella maschile: giudice sospesa

Una giudice brasiliana, Maria de Andrade, è stata sospesa per due anni dal Consiglio nazionale di giustizia (Cnj) per aver fatto rinchiudere, nel 2007, una ragazzina di 15 anni in una cella di sicurezza maschile. Durante i 20 giorni di custodia nel commissariato, che non disponeva di celle femminili, la ragazzina venne violentata ripetutamente da 30 reclusi. Il Cnj ha definito "ignominiosa" la decisione presa dalla giudice.