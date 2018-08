Brasile, candidato vice di Lula accusato di arricchimento illecito

La Procura dello Stato di San Paolo, in Brasile, ha chiesto che Fernando Haddad, candidato vicepresidente del Partito dei Lavoratori (Pt) di Luiz Inacio Lula da Silva, sia imputato di arricchimento illecito. Secondo la Procura Haddad avrebbe intascato circa 2,6 milioni di reais (620mila dollari) in nero da una azienda edilizia per la sua campagna elettorale del 2012, quando fu eletto sindaco di San Paolo.