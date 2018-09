Brasile, candidato presidente estrema destra ferito con coltello

Il candidato dell'estrema destra alle presidenziali brasiliane Jair Bolsonaro è stato pugnalato durante un evento della campagna elettorale. L'uomo non è in pericolo di vita e risulta solo leggermente ferito. L'aggressione è avvenuta a Juiz de Fora, circa 200 chilometri a nord di Rio de Janeiro. Bolsonaro , dopo l'esclusione della candidatura dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, risulta, stando ai sondaggi, il favorito nella corsa presidenziale .

Bolsonaro è stato operato, e le sue condizioni sono ora definite stabili. In un bollettino diffuso dai media locali, i medici hanno puntualizzato che Bolsonaro è stato raggiunto dalla coltellata all'arteria mesenterica e all'intestino.



Aggressore è simpatizzante di Lula - L'aggressore è stato identificato ed arrestato: si tratta di Adelio Bispo de Oliveira, 40 anni. Nel suo profilo di Facebook, l'uomo aveva pubblicato messaggi contrari a Bolsonaro, testimonianze sulla sua partecipazione in manifestazioni di protesta contro il governo di Michel Temer e a favore della scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva, così come immagini della bandiera brasiliana con la falce e il martello.