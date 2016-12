Brasile,cade aereo:morto re miniere

L'imprenditore brasiliano Roger Agnelli, 56 anni, l'ex "re" delle miniere in Brasile in quanto ex numero uno del colosso minerario Vale, è morto in un un incidente aereo vicino a San Paolo. Lo scrive "O Globo". Tra le altre vittime, oltre al pilota, c'è la moglie Andreia, i loro due figli Joao e Ana Carolina ed i rispettivi consorti.