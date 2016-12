Brasile, auto distrugge ufficio: tutti salvi per miracolo

10:16 - Terrore allo stato puro, ma per fortuna senza tragiche conseguenze, per gli impiegati di un'agenzia immobiliare brasiliana, obiettivo centrato da un'automobile impazzita che ha letteralmente sventrato l'ufficio. la vettura sfiora una ragazza alla reception, che scappa urlando, rimanendo miracolosamente illesa. Una giornata da ricordare, magari con una futura visita in chiesa per ringraziare gli angeli custodi.