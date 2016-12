Brasile, arrestata ex calciatrice

Una ex calciatrice brasiliana è stata arrestata sul litorale di San Paolo perché trovata in possesso di cocaina e altre sostanze stupefacenti. Taynara Molinari da Silva, 22 anni, che nel 2011 vinse una coppa paulista di calcio femminile con il Sao Vicente, nascondeva nello zaino alcune dosi di cocaina, decine di pasticche di ecstasy, marijuana, Lsd, e 5000 reais in contanti (circa 1500 euro).