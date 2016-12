Brasile, anziana uccisa in favela

Una settantenne brasiliana è finita per sbaglio in macchina in una favela di Rio de Janeiro ed e' stata uccisa a colpi di pistola da una banda di giovanissimi narcotrafficanti che controllano il Morro do Caramujo, una bidonville di Niteroi, alla periferia della metropoli. La coppia, secondo la polizia, ha sbagliato a impostare il navigatore satellitare della macchina ed è finita accidentalmente nella favela.