Brasile, annullato blocco WhatsApp: giudice ordina ripristino immediato

Braccio di ferro tra giudici in Brasile su WhatsApp : mercoledì un magistrato aveva ordinato la sospensione del servizio per 48 ore, ma in giornata un altro togato ne ha disposto la riattivazione immediata. Per alcune ore, l'applicazione di messaggistica mobile è rimasta totalmente inaccessibile nel gigante sudamericano. Un tempo sufficiente per far entrare in panico quasi 100 milioni di utenti del Paese.

Persino il fondatore di Facebook (e proprietario di WhatsApp), Mark Zuckerberg, si era detto "scioccato" per l'improvviso black-out: "Questo è un giorno triste per il Brasile. Fino ad oggi il paese e' stato alleato nella creazione di una rete internet aperta", è stato il messaggio dell'imprenditore statunitense. "Sono sbalordito che i nostri sforzi per proteggere i dati della gente si traducano in una decisione cosi' estrema di un giudice, che punisce ogni persona che in Brasile usa WhatsApp", ha aggiunto.



A disporre lo stop della App era stato il giudice di un tribunale di Sao Bernardo do Campo, nell'entroterra di San Paolo: a suo parere, i responsabili di WhatsApp il 23 luglio non avrebbero rispettato l'ordine di un collega magistrato, emesso nell'ambito di un procedimento penale il cui contenuto non è stato reso noto.



L'azienda avrebbe ignorato anche una seconda notifica pervenuta ad agosto, e il pubblico ministero ha così deciso la sospensione temporanea del servizio, che avrebbe dovuto durare fino a venerdì. A "salvare" milioni di clienti brasiliani disperati è stato un giudice del tribunale di San Paolo, Xavier de Souza: poco tempo dopo il momentaneo blocco, ha ordinato il ripristino immediato di WhatsApp in tutto il Brasile.



"In ragione dei principi costituzionali - ha scritto il giudice nella motivazione del suo provvedimento - non appare ragionevole che milioni di utenti siano pregiudicati per colpa dell'inerzia di un'impresa" nel collaborare con la giustizia. Per il giudice de Souza, meglio sarebbe imporre "un valore di multa elevato a un livello sufficiente da inibire un'eventuale ulteriore resistenza" a rispettare l'ordinanza.