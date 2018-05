Brasile, ancora forti disagi per lo sciopero dei camionisti

Nonostante il governo di Michel Temer alterni le rassicurazioni con le minacce per dichiarare risolta la crisi per lo sciopero dei camionisti, arrivato al sesto giorno, la situazione resta difficile in molti punti del Brasile per la mancanza di combustibile e alimenti freschi. A Belo Horizonte e a Porto Alegre niente autobus a causa della mancanza di carburanti. Negli aeroporti centinaia i voli cancellati.