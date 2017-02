Brasile, 3 giorni di lutto nazionale per la morte della moglie Lula

Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha decretato tre giorni di lutto ufficiale per la morte di Marisa Leticia, moglie dell'ex capo di Stato, Luiz Inacio Lula da Silva. Temer era andato all'ospedale siro-libanese, dove era ricoverata l'ex "first lady", per porgere le condoglianze a Lula. La presenza di Temer e di altri membri di governo è tuttavia stata fischiata da alcuni esponenti e simpatizzanti del Partito dei lavoratori di Lula.