Brasile, 2mila soldati in Stato del nord dopo sciopero della polizia

Il governo brasiliano ha annunciato l'invio di 2mila militari delle forze armate nello Stato di Rio Grande do Norte, importante centro turistico dove la polizia è in sciopero da 10 giorni per il mancato pagamento dei salari. Il presidente brasiliano Michel Temer ha firmato un decreto col quale ha ordinato il trasferimento di 500 militari alla città di Natal, capitale dello Stato, dove si sono già registrate decine di omicidi.