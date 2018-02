Braccialetto per dipendenti, Amazon: sempre rispettato norme lavoro

Dopo le polemiche esplose per il brevetto depositato da Amazon per braccialetti elettronici capaci di ottimizzare il lavoro dei dipendenti, l'azienda fa sapere di aver sempre rispettato "in maniera rigorosa tutte le regolamentazioni in materia di lavoro". Nella nota diffusa chiarisce inoltre che "i brevetti impiegano anni per essere approvati e non necessariamente riflettono gli sviluppi attuali che stanno avendo i nostri prodotti e servizi".