Boston, taxi sulla folla vicino all'aeroporto: almeno nove feriti, due sono gravi

Un tassista ha investito un gruppo di pedoni, ferendone una decina nell'area di attesa vicino all'aeroporto di Boston. Lo riferiscono i media Usa, secondo i quali ci sarebbero due persone in gravi condizioni. La polizia ha fermato il conducente del taxi per interrogarlo: si vuole capire se si sia trattata di una distrazione. Si fa largo quindi l'ipotesi di un incidente, sebbene resti la preoccupazione per attacchi alla vigilia del 4 luglio, festa dell'indipendenza.

Il taxi è piombato sulla folla in un'area ristoro all'aperto non lontano dall'aeroporto internazionale Logan di Boston, lasciando feriti sull'asfalto dieci pedoni.



Un membro delle forze dell'ordine, come si legge sull'edizione online del Boston Globe, avrebbe escluso ogni ipotesi legata al terrorismo. L'incidente sarebbe legato ad un errore del conducente, un 56enne che non si è allontanato e che è sotto interrogatorio.