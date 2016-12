Boston, è ancora un mistero l'identità della bimba trovata morta su una spiaggia

La polizia di Boston ha diffuso la foto di una bimba di circa quattro anni dai capelli lunghi castani, legati sulla testa, lo sguardo intenso, carnagione chiara: si tratta di una bimba il cui corpo senza vita è stato trovato la settimana scorsa avvolto in un telo di plastica sulla spiaggia della Deer Island, nella baia della città. Gli investigatori non sanno chi sia, e chiedono aiuto per identificarla. L'immagine diffusa è stata ricostruita al computer.

Non corrisponde alle caratteristiche di nessuna delle bimbe della sua età di cui è stata denunciata la scomparsa, ma "qualcuno deve sapere chi era questa bambina", ha detto Robert Lowery, capo della Sezione bambini scomparsi del Centro nazionale per i bambini sfruttati e scomparsi, che assiste gli investigatori. Al momento "non è stato determinato né il modo né la causa della morte" della piccolina, ha detto il procuratore distrettuale della zona Daniel Conley, citato dal Boston Globe, aggiungendo che "i patologi effettueranno ulteriori test specialistici".



Non è neanche chiaro se il corpo della bimba sia stato lasciato sulla spiaggia da qualcuno o se sia stato portato dal mare. La polizia sta per questo setacciando il fondo marino della zona, alla ricerca di qualche possibile indizio. Le ricerche sono concentrate nell'aerea di Boston, ma non si esclude che la bimba possa essere scomparsa altrove. Gli unici elementi in possesso della polizia appaiono, fino a ora, l'immagine realizzata al computer, una coperta zebrata e il pigiamino che la bimba aveva indosso. Ma gli investigatori intendono fare tutto il possibile per fare chiarezza sull'intera vicenda.