Boston, dimentica la figlia di un anno in auto: dal treno chiama la polizia

Un papà distratto lascia la figlia di un anno in auto e si accorge solo in treno della grossa dimenticanza. In preda al panico chiama la polizia e l'audio della chiamata fa il giro del web. L'uomo aveva preso il treno alla stazione di North Quincy, sulla linea di Boston, negli Stati Uniti, lasciando l'auto con la piccola nel parcheggio dello scalo ferroviario. I soccorsi del 911, fortunatamente, arrivano in tempo.